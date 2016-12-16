Гос. управление
|35 586 998 публикаций
|665 833 публикаций в месяц
|825 компаний
|Тональность публикаций
|Динамика публикаций
|Упоминания
компаний
Анализ по отрасли, географическое распределение источников, кластеризация по сюжетам, рейтинги и др.
Энергетика
|5 069 492 публикаций
|67 866 публикаций в месяц
|399 компаний
|Тональность публикаций
|Динамика публикаций
|Упоминания
компаний
Анализ по отрасли, географическое распределение источников, кластеризация по сюжетам, рейтинги и др.
Розничная торговля
|451 569 публикаций
|6 488 публикаций в месяц
|151 компаний
|Тональность публикаций
|Динамика публикаций
|Упоминания
компаний
Анализ по отрасли, географическое распределение источников, кластеризация по сюжетам, рейтинги и др.
Нефть и газ
|4 306 543 публикаций
|71 525 публикаций в месяц
|408 компаний
|Тональность публикаций
|Динамика публикаций
|Упоминания
компаний
Анализ по отрасли, географическое распределение источников, кластеризация по сюжетам, рейтинги и др.
Металлургия
|652 119 публикаций
|5 701 публикаций в месяц
|126 компаний
|Тональность публикаций
|Динамика публикаций
|Упоминания
компаний
Анализ по отрасли, географическое распределение источников, кластеризация по сюжетам, рейтинги и др.
Банки
|9 811 168 публикаций
|147 161 публикаций в месяц
|1 145 компаний
|Тональность публикаций
|Динамика публикаций
|Упоминания
компаний
Анализ по отрасли, географическое распределение источников, кластеризация по сюжетам, рейтинги и др.
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