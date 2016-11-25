Банки
|9 710 928 публикаций
|206 438 публикаций в месяц
|1 145 компаний
|Тональность публикаций
|Динамика публикаций
|Упоминания
компаний
Анализ по отрасли, географическое распределение источников, кластеризация по сюжетам, рейтинги и др.
Энергетика
|5 019 615 публикаций
|91 194 публикаций в месяц
|398 компаний
|Тональность публикаций
|Динамика публикаций
|Упоминания
компаний
Анализ по отрасли, географическое распределение источников, кластеризация по сюжетам, рейтинги и др.
Металлургия
|647 801 публикаций
|7 934 публикаций в месяц
|126 компаний
|Тональность публикаций
|Динамика публикаций
|Упоминания
компаний
Анализ по отрасли, географическое распределение источников, кластеризация по сюжетам, рейтинги и др.
Нефть и газ
|4 257 275 публикаций
|95 698 публикаций в месяц
|410 компаний
|Тональность публикаций
|Динамика публикаций
|Упоминания
компаний
Анализ по отрасли, географическое распределение источников, кластеризация по сюжетам, рейтинги и др.
Гос. управление
|35 104 082 публикаций
|834 247 публикаций в месяц
|824 компаний
|Тональность публикаций
|Динамика публикаций
|Упоминания
компаний
Анализ по отрасли, географическое распределение источников, кластеризация по сюжетам, рейтинги и др.
Розничная торговля
|446 382 публикаций
|8 832 публикаций в месяц
|150 компаний
|Тональность публикаций
|Динамика публикаций
|Упоминания
компаний
Анализ по отрасли, географическое распределение источников, кластеризация по сюжетам, рейтинги и др.
СКАН — это система анализа медиасреды, созданная в “Интерфаксе” — ведущем информагентстве страны.
Для менеджеров по коммуникациям и PR
- Самые влиятельные агентства, газеты, журналы, сайты, блоги, радио и ТВ.
- Оповещение о публикациях в момент их выхода.
- Визуальный редактор и автоматическая доставка отчетов.
- Рейтинги и графики по любым критериям.
Еще у нас есть учебный центр, где мы учим оценивать информационное поле.
Для специалистов по рискам и безопасности
- Быстрый интеллектуальный поиск.
- Визуализация связей между
компаниями, людьми и событиями.
- Раннее предупреждение
о репутационных рисках.
Систему СПАРК сделали тоже мы.
+7 (495) 648-32-69