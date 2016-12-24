Банки
|9 857 976 публикаций
|140 099 публикаций в месяц
|1 146 компаний
|Тональность публикаций
|Динамика публикаций
|Упоминания
компаний
Анализ по отрасли, географическое распределение источников, кластеризация по сюжетам, рейтинги и др.
Металлургия
|654 152 публикаций
|5 381 публикаций в месяц
|126 компаний
|Тональность публикаций
|Динамика публикаций
|Упоминания
компаний
Анализ по отрасли, географическое распределение источников, кластеризация по сюжетам, рейтинги и др.
Нефть и газ
|4 327 839 публикаций
|69 942 публикаций в месяц
|408 компаний
|Тональность публикаций
|Динамика публикаций
|Упоминания
компаний
Анализ по отрасли, географическое распределение источников, кластеризация по сюжетам, рейтинги и др.
Розничная торговля
|453 896 публикаций
|6 519 публикаций в месяц
|151 компаний
|Тональность публикаций
|Динамика публикаций
|Упоминания
компаний
Анализ по отрасли, географическое распределение источников, кластеризация по сюжетам, рейтинги и др.
Гос. управление
|35 816 578 публикаций
|657 787 публикаций в месяц
|825 компаний
|Тональность публикаций
|Динамика публикаций
|Упоминания
компаний
Анализ по отрасли, географическое распределение источников, кластеризация по сюжетам, рейтинги и др.
Энергетика
|5 094 793 публикаций
|70 727 публикаций в месяц
|401 компаний
|Тональность публикаций
|Динамика публикаций
|Упоминания
компаний
Анализ по отрасли, географическое распределение источников, кластеризация по сюжетам, рейтинги и др.
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