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Система комплексного анализа новостей

Поддержка: +7 (495) 648-3269

СКАН — это система анализа медиасреды, созданная в “Интерфаксе” — ведущем информагентстве страны.

Для менеджеров по коммуникациям и PR

Для менеджеров по&nbsp;коммуникациям и&nbsp;PR
  • Самые влиятельные агентства, газеты, журналы, сайты, блоги, радио и ТВ.
  • Оповещение о публикациях в момент их выхода.
  • Визуальный редактор и автоматическая доставка отчетов.
  • Рейтинги и графики по любым критериям.

Еще у нас есть учебный центр, где мы учим оценивать информационное поле.

Для специалистов по рискам и безопасности

Для специалистов по&nbsp;рискам и&nbsp;безопасности
  • Быстрый интеллектуальный поиск.
  • Визуализация связей между
    компаниями, людьми и событиями.
  • Раннее предупреждение
    о репутационных рисках.

Систему СПАРК сделали тоже мы.

+7 (495) 648-32-69