Гос. управление
|36 054 315 публикаций
|832 395 публикаций в месяц
|837 компаний
|Тональность публикаций
|Динамика публикаций
|Упоминания
компаний
Анализ по отрасли, географическое распределение источников, кластеризация по сюжетам, рейтинги и др.
Металлургия
|657 147 публикаций
|7 631 публикаций в месяц
|126 компаний
|Тональность публикаций
|Динамика публикаций
|Упоминания
компаний
Анализ по отрасли, географическое распределение источников, кластеризация по сюжетам, рейтинги и др.
Банки
|9 904 424 публикаций
|172 186 публикаций в месяц
|1 147 компаний
|Тональность публикаций
|Динамика публикаций
|Упоминания
компаний
Анализ по отрасли, географическое распределение источников, кластеризация по сюжетам, рейтинги и др.
Нефть и газ
|4 349 652 публикаций
|80 779 публикаций в месяц
|408 компаний
|Тональность публикаций
|Динамика публикаций
|Упоминания
компаний
Анализ по отрасли, географическое распределение источников, кластеризация по сюжетам, рейтинги и др.
Энергетика
|5 125 726 публикаций
|93 032 публикаций в месяц
|401 компаний
|Тональность публикаций
|Динамика публикаций
|Упоминания
компаний
Анализ по отрасли, географическое распределение источников, кластеризация по сюжетам, рейтинги и др.
Розничная торговля
|456 150 публикаций
|8 212 публикаций в месяц
|151 компаний
|Тональность публикаций
|Динамика публикаций
|Упоминания
компаний
Анализ по отрасли, географическое распределение источников, кластеризация по сюжетам, рейтинги и др.
СКАН — это система анализа медиасреды, созданная в “Интерфаксе” — ведущем информагентстве страны.
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