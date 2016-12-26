Розничная торговля
|455 229 публикаций
|7 710 публикаций в месяц
|151 компаний
|Тональность публикаций
|Динамика публикаций
|Упоминания
компаний
Анализ по отрасли, географическое распределение источников, кластеризация по сюжетам, рейтинги и др.
Гос. управление
|35 935 805 публикаций
|759 365 публикаций в месяц
|837 компаний
|Тональность публикаций
|Динамика публикаций
|Упоминания
компаний
Анализ по отрасли, географическое распределение источников, кластеризация по сюжетам, рейтинги и др.
Энергетика
|5 109 810 публикаций
|84 038 публикаций в месяц
|401 компаний
|Тональность публикаций
|Динамика публикаций
|Упоминания
компаний
Анализ по отрасли, географическое распределение источников, кластеризация по сюжетам, рейтинги и др.
Банки
|9 882 789 публикаций
|162 348 публикаций в месяц
|1 147 компаний
|Тональность публикаций
|Динамика публикаций
|Упоминания
компаний
Анализ по отрасли, географическое распределение источников, кластеризация по сюжетам, рейтинги и др.
Нефть и газ
|4 339 090 публикаций
|78 741 публикаций в месяц
|409 компаний
|Тональность публикаций
|Динамика публикаций
|Упоминания
компаний
Анализ по отрасли, географическое распределение источников, кластеризация по сюжетам, рейтинги и др.
Металлургия
|655 745 публикаций
|6 715 публикаций в месяц
|126 компаний
|Тональность публикаций
|Динамика публикаций
|Упоминания
компаний
Анализ по отрасли, географическое распределение источников, кластеризация по сюжетам, рейтинги и др.
СКАН — это система анализа медиасреды, созданная в “Интерфаксе” — ведущем информагентстве страны.
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